Максим Артамонов Отопительный сезон в Перми начнётся со следующей недели С 19 сентября тепло начнут давать в детские сады, школы и больницы Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Мэр Перми Эдуард Соснин подписал постановление о начале отопительного сезона. Традиционно, тепло сначала начнут давать в детские сады, школы и больницы. Это произойдёт с 19 сентября, а с 25 сентября к отоплению будут подключать и жилые дома. Об этом глава города сообщил в своём telegram-канале.

«На следующей неделе, по данным синоптиков, температура воздуха в Перми начнёт опускаться. Поэтому не ждём традиционную пятидневку с температурой ниже +8 градусов и с 19 сентября начинаем запуск тепла в городе», — написал чиновник.

Из-за тёплой погоды в этом году отопительный сезон начинается в городе почти на две недели позже, чем в 2022 и 2021 годах. Сам процесс заполнения системы отопления обычно занимает 2-3 недели, то есть тепло будет приходить в дома постепенно.

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