Школьникам Прикамья рассказали о технологиях искусственного интеллекта Лекция о том, как меняется окружающий мир под воздействием искусственного интеллекта, прошла в школе № 145 Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено краевым министерством информационного развития и связи

Всероссийский классный час по искусственному интеллекту (ИИ) прошёл в пермской экономической школе № 145. Он направлен на ознакомление обучающихся с перспективными профессиями в области ИТ-сферы.

Более 60 учащихся 9-10 классов получили возможность познакомиться с концепцией искусственного интеллекта, а также с различными аспектами его применения в нашей жизни и будущих профессиях. Были представлены примеры современных технологий, основанных на искусственном интеллекте. Также рассказали о том, какие навыки и знания необходимы для работы в данной сфере.

Заместитель министра информационного развития и связи Пермского края Олег Савинов отметил, что классный час «RuCode. Искусственный интеллект» проводится на всероссийском уровне, и его целью является не только ознакомление с новыми профессиями, но и вдохновение учащихся на изучение ИТ-сферы, развитие их творческого мышления и поиск потенциальных интересов и призваний.

«Сегодня мы в доступной и увлекательной форме рассказали обучающимся о возможностях искусственного интеллекта и современных сервисах, созданных на его основе. Мы верим в потенциал наших пермских школьников и готовы поддерживать их на пути к освоению новых технологий и будущей успешной профессии в сфере информационных технологий», — отметил замминистра.

Олег Савинов рассказал школьникам о способностях компьютера решать интеллектуальные задачи и о ведущих проектах в области ИИ, которые помогают развивать регион. Президент компании Aiverse technology Дэнис Грейт поделился историей создания компании цифровых портретов, ее целями и задачами, а также о перспективе развития проекта.

В завершение был проведен квиз, где каждый из учащихся показал свои знания в области искусственного интеллекта. Команду-победителя наградили призами от Центра информационного развития Пермского края.

Дополним, что специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) разработали комплект методических материалов, которые позволят любому учителю в простой и увлекательной форме рассказать своим ученикам о современных возможностях искусственного интеллекта и современных сервисах, созданных на его основе. Знаний в области искусственного интеллекта для проведения классного часа не требуется.

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