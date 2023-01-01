Алёна Бронникова Крупнейшие предприятия Прикамья снизили объёмы налоговых выплат При этом доходы в краевой бюджет компенсировали организации машиностроительной и металлургической отраслей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Крупнейшие предприятия Пермского края в 2023 году снизили объём поступлений в краевой бюджет по налогу на прибыль. Как рассказала министр финансов Екатерина Тхор на заседании комитета краевого Законодательного собрания по развитию инфраструктуры 19 сентября, поступления по данной статье на 1 июля составили 44 млрд руб., что на 5,8% ниже АППГ.

Она объяснила, что связано это со снижением налогооблагаемой базы налогоплательщиков нефтяной отрасли. При этом в июле план был исполнен на 61,2%, а к 1 сентября показатель достиг 85,2%.

Депутат Заксобрания Прикамья Александр Третьяков поинтересовался, что помогло достигнуть положительной динамики по данной статье доходов, если такие крупные промышленники как «Лукойл», «Уралкалий» и «Газпром» значительно снизили налоговые отчисления. Первый вице-премьер краевого правительства Ольга Антипина рассказала, что показатель вырос за счёт поступлений от других, менее крупных организаций.

«У нас сильно в этом году поменялась структура поступления от наших налогоплательщиков. Надо отметить, что предприятия машиностроения, металлургии чувствуют себя очень неплохо, и они показали значительный рост по налоговой прибыли. При этом налогоплательщики этих отраслей не относятся к ключевым для нашего региона. Благодаря этому налог становится более устойчивым», — отметила она.

Доходы в бюджет на 1 сентября поступили в размере 151,9 млн руб., это 72,1% от плана. По расходам план исполнен к началу месяца на 56,3% — 144,3 млн при запланированных 255,7 млн руб. Наименьшее исполнение зафиксировано по реализации госпрограмм «Спортивное Прикамье», «Развитие транспортной системы», «Экология» и «Экономическая политика и инновационное развитие» - менее 30% от плана.

По словам Екатерины Тхор, в целом к концу года ожидается исполнение бюджета не ниже 97-98%. Есть риски неосвоения средств по адресной инвестиционной программе, но все средства перейдут на следующий год, и объекты будут достроены.





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