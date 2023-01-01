Максим Артамонов
В Прикамье на пожаре женщина спасла двух своих детей
Горели баня и пристройка в Юсьве
Поздно вечером 18 сентября в селе Юсьва произошёл пожар. Загорелись баня и пристрой, в котором находились двое детей. Ещё до приезда пожарных мать вывела их на улицу из горящего здания. Об этом сообщает «АиФ-Прикамье» cо ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю.
Как уточнили в МЧС, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 23:47. На место происшествия приехали 11 пожарных на четырёх спецмашинах.
Огонь распространился площади 71 кв. м. Пожар удалось потушить в 0:10.
В результате происшествия никто не пострадал и не погиб.
Сейчас устанавливаются причины пожара.
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