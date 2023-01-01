Глава СКР Бастрыкин поручил проверить условия проживания в одном из домов Горнозаводска
Жители пятиэтажки пожаловались на её аварийное состояние
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения о нарушении прав жителей одного из многоквартирных домов в Горнозаводске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее Накануне.ru рассказало о пятиэтажном здании на ул.
Победы, 2 в Горнозаводске, которое когда-то было общежитием. Сейчас это
многоквартирный дом. По словам жителей, здание не признано аварийным, «но жить
в нём невозможно». На 10 комнат на этаже там один туалет. Летом в доме нет
горячей воды, а зимой жильцы получают её из радиаторов отопления.
В издании добавляют, что у стен и потолков здания частично
обрушилось покрытие. При этом жильцы платят взносы за капитальный ремонт и
оплачивают услуги по содержанию жилья, хотя самостоятельно моют полы в
подъезде.
По данному факту следственными органами СК России по
Пермскому краю была организована процессуальная проверка.
Председатель СК России Бастрыкин поручил руководителю ведомства
Денису Головкину доложить по доводам заявителей и о ходе процессуальной
проверки.
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