Глава СКР Бастрыкин поручил проверить условия проживания в одном из домов Горнозаводска Жители пятиэтажки пожаловались на её аварийное состояние Поделиться Твитнуть

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения о нарушении прав жителей одного из многоквартирных домов в Горнозаводске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Накануне.ru рассказало о пятиэтажном здании на ул. Победы, 2 в Горнозаводске, которое когда-то было общежитием. Сейчас это многоквартирный дом. По словам жителей, здание не признано аварийным, «но жить в нём невозможно». На 10 комнат на этаже там один туалет. Летом в доме нет горячей воды, а зимой жильцы получают её из радиаторов отопления.

В издании добавляют, что у стен и потолков здания частично обрушилось покрытие. При этом жильцы платят взносы за капитальный ремонт и оплачивают услуги по содержанию жилья, хотя самостоятельно моют полы в подъезде.

По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю была организована процессуальная проверка.

Председатель СК России Бастрыкин поручил руководителю ведомства Денису Головкину доложить по доводам заявителей и о ходе процессуальной проверки.

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