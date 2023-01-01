Максим Артамонов В Перми гражданского активиста Валентина Мурзаева оштрафовали за дискредитацию российской армии В августе у него прошли обыски Поделиться Твитнуть

Дзержинский районный суд Перми

Пермский краевой суд

По решению Дзержинского районного суда Перми активист Валентин Мурзаев оштрафован на 30 тыс. руб. за дискредитацию Вооружённых сил РФ. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой базу данных суда.

Мурзаева обвинили в том, что он сделал перепост сообщения Александра Невзорова (признан иностранным агентом в РФ) в Telegram.

Сам активист намерен обжаловать решение суда. Протокол в отношении Мурзаева был составлен 31 августа вскоре после допроса по делу Сергея Ухова (признан иностранным агентом в РФ).

Напомним, 17 августа прошли обыски у правозащитного журналиста Оксаны Асауленко, березниковского общественного юриста Артёма Файзуллина, адвоката Сергея Трутнева и гражданского активиста Валентина Мурзаева, а также у матери Сергея Ухова. В уголовном деле Ухова по ст. 280.4 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства» все они числятся свидетелями.

Сам Сергей Ухов находится за пределами Российской Федерации. После обысков у пермских активистов он попросил у них прощения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.