Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Бывший координатор пермского штаба Алексея Навального попросил прощения у соратников Поделиться Твитнуть

Сергей Ухов

Константин Долгановский

Бывший координатор пермского штаба Алексея Навального (признаны экстремистскими и запрещены в РФ) Сергей Ухов (объявлен иностранным агентом) через социальные сети попросил прощения у правозащитников, у которых накануне прошли обыски.

«Первое, что хочу сделать, — попросить прощения у Оксаны Асауленко, Сергея Трутнева, Валентина Мурзаева, Артёма Файзулина, у их семей, у мамы Артёма и у моей мамы, что я хоть и невольно, но стал поводом для проведения у вас обысков. Я очень серьёзно отношусь к этому и сильно переживаю, знаю, какой это огромный стресс для всех ваших семей и для вас», — пишет активист.

Накануне у всех перечисленных в посте Ухова людей рано утром прошли обыски, были изъяты телефоны и оргтехника. По неофициальным данным, поводом для обыска стал звонок Сергея Ухова в Пермское УФСБ по телефону, указанному в объявлении о его розыске. Видеозапись с этим разговором Ухов выложил в интернет.

Обыски 17 августа прошли у правозащитного журналиста Оксаны Асауленко, березниковского общественного юриста Артёма Файзуллина, адвоката Сергея Трутнева и гражданского активиста Валентина Мурзаева, а также, судя по посту, у матери Сергея Ухова. В уголовном деле Ухова по ст. 280.4 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства» все они числятся свидетелями. Никто из них не задержан.

Сам Сергей Ухов в настоящее время находится за пределами Российской Федерации.

У Оксаны Асауленко ранее прошёл обыск по делу Пермского Мемориала о покушении на контрабанду культурных ценностей.

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