Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» За культурные ценности В Перми прошла серия обысков у активистов и правозащитников Поделиться Твитнуть

Утром 19 мая в Перми около 6:00—6:30 с обысками пришли по шести адресам: к члену Президентского совета по правам человека (СПЧ) Светлане Маковецкой и её мужу правозащитнику Игорю Аверкиеву, к члену Общественной палаты Пермского края Надежде Агишевой, к члену СПЧ, бывшему омбудсмену Прикамья Татьяне Марголиной, к соучредителю пермского Центра исторической памяти Вере Седининой, журналисту Татьяне Черепановой и адвокату Оксане Асауленко. Спустя несколько часов правоохранительные органы посетили ещё двух юристов — сотрудника правозащитной приёмной Центра исторической памяти Сергея Трутнева и сотрудника ныне закрытого Пермского регионального правозащитного центра Сергея Максимова.

Информация о событиях довольно быстро распространилась по социальным сетям и телеграм-каналам, не только пермским; отреагировали многие медийные персоны, например Ксения Собчак. Появились подробности: выяснилось, что обыски проводит ФСБ, а санкцию на них выдал Ленинский районный суд Перми.

В ходе обысков изымали личные архивы, оргтехнику, мобильные телефоны, но некоторые из подвергшихся обыскам людей смогли дать комментарии в СМИ и социальных сетях. Так, Татьяны Марголиной в момент проведения следственных действий дома не было (она находится в отъезде), и, по её собственному выражению, «отдувался муж».

Татьяна Марголина, член Президентского совета по правам человека:

— С точки зрения формально-юридической всё было сделано правильно, обыск прошёл на основании решения суда, все вели себя корректно. Поскольку меня не было дома, изъяли оргтехнику и гаджеты, принадлежащие мужу. Забрали личный архив, в том числе документы, связанные с моей деятельностью на постах уполномоченного по правам человека и вице-губернатора Пермского края — это было задолго до моего вступления в «Мемориал».

Игорь Аверкиев, правозащитник:

— Обыск ФСБ прошёл нормально, без эксцессов, всё вежливо. С нами всё нормально. Из плохого: изъяли, как водится, все компьютеры, телефоны (кроме моего, просмотрев который, решили, что интереса он не представляет), диски внешней памяти и т. п. Из очень плохого: изъяли попавшийся им под руку мой личный архив с материалами с начала 80-х годов прошлого века (деятельность подпольных антисоветских организаций в Перми, Социал-демократической партии России и т. д.). Это реально ценные вещи.

(Запись в социальных сетях)

Светлана Маковецкая, член СПЧ при президенте РФ:

— Только во время обыска можно понять, сколько же у тебя вещей и бумаг, которые давно пора выкинуть. А также заново просмотреть вместе с интересующимися, например, архив картин Аверкиева-отца.

(Запись в социальных сетях)

Довольно быстро появился и официальный комментарий ФСБ в специальном пресс-релизе.

Следственный отдел УФСБ России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду культурных ценностей группой лиц по предварительному сговору). Санкции по этой статье предусматривают «лишение свободы от пяти до десяти лет со штрафом до 1 млн руб. или в размере заработной платы, или иного дохода осуждённого за период до пяти лет, или без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет, или без такового».

По нашей информации, дело возбуждено против бывшего председателя пермского «Мемориала» (не является иностранным агентом, но связан с организацией-иноагентом «Международный Мемориал») Роберта Латыпова и председателя пермской региональной благотворительной общественной организации «Центр исторической памяти» Александра Чернышова. Следователи считают, что Латыпов и Чернышов, действуя по предварительному сговору, совершили попытку контрабандного вывоза из РФ в Германию архивных документов «Мемориала». Согласно данным силового ведомства, эти документы представляют культурную и историческую ценность.

Роберт Латыпов покинул Россию летом 2022 года, насколько нам известно, он находится в Германии.

В марте 2023 года в Перми прошла серия задержаний, обысков и допросов в отношении бывших сотрудников «Мемориала». Одного из волонтёров организации 11 марта по телефону вызвали из дома, отвезли в Центр по противодействию экстремизму, в течение двух суток продержали в камере предварительного заключения, а в понедельник, 13 марта, доставили в суд, где по обвинению в сопротивлении сотрудникам полиции назначили штраф 3 тыс. руб. Во время заключения волонтёра расспрашивали о Роберте Латыпове.

На квартире волонтёра прошёл обыск, были изъяты книги, документы, материалы передвижных выставок, проводившихся «Мемориалом» за последние годы.

12 марта был проведён обыск в офисе Центра исторической памяти, где изъяли жёсткие диски компьютеров. Руководитель организации Александр Чернышов был допрошен, у него изъяли сотовый телефон.

5 мая Александр Чернышов был задержан на борту самолёта в Шереметьево, когда пытался вылететь в Турцию на отдых. По версии правоохранителей, Чернышов якобы «безадресно выражался нецензурной бранью», «вёл себя агрессивно» и «на замечания не реагировал» в зоне вылета аэропорта Шереметьево. По обвинению в хулиганстве он был арестован на 15 суток, которые отбывает в спецприёмнике города Истра Московской области.

Роберт Латыпов в беседе с «Новым компаньоном» не стал отрицать, что неприятности у общественников начались после того, как волонтёр отправил в Москву несколько коробок с архивными документами «Мемориала».

Роберт Латыпов, бывший председатель пермского «Мемориала»:

— Наша организация просуществовала три десятка лет, накопилось множество бумаг. Все они были изучены представителями Минюста, никаких замечаний к ним не было. Исторической и художественной ценности они не представляют, к тому же все они оцифрованы, есть электронные копии. Почему отправка документов обычной курьерской компанией вызвала такой интерес у силовиков, я не знаю. Боюсь, что это лишь формальный повод для репрессий.

Ситуацию с обысками у пермских правозащитников прокомментировал уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко: «Ко мне поступило много звонков и запросов с просьбой прокомментировать ситуацию. Обеспокоен и держу руку на пульсе. Пообщался по телефону с Татьяной Ивановной, договорились информировать друг друга по текущей ситуации».

Омбудсмен сообщает, что направил запрос в адрес прокурора Московской области о проведении проверки по вопросу соблюдения прав пермского общественника Александра Чернышова в связи с его задержанием в Москве 5 мая, а также переговорил с представителями пермских силовых структур, участвующих в следственных действиях, и попросил обратить особое внимание на чёткое соблюдение действующего законодательства.

Никто из тех, в чьих домах прошли обыски 19 мая, не был задержан. Все они должны явиться на допрос в ФСБ на следующей неделе.

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