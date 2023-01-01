Алёна Бронникова
Доходы бюджета Пермского края могут вырасти на 1,7 млрд рублей
Спикер краевого парламента Валерий Сухих анонсировал повестку заседания Законодательного Собрания Пермского края.
Депутаты Законодательного собрания Пермского края обсудят на ближайшем пленарном заседании в четверг, 21 сентября, пакет поправок в действующий региональный бюджет. Об этом сообщил спикер регионального парламента Валерий Сухих.
В связи с ростом налоговых поступлений в краевую казну Правительство Прикамья повысило прогнозные показатели и предложило увеличить доходы в бюджет на 1,7 млрд руб. Изменения коснутся также и расходной части. Дополнительные средства будут выделены на медицину — в размере 1,8 млрд руб., инфраструктуру и социальную поддержку жителей региона.
Как рассказал Валерий Сухих, существенные изменения коснутся дорожного фонда. На рассмотрение парламенту вынесен закон о перераспределении финансирования, запланированного на 2024 год. «Дополнительные 3,6 млрд руб. позволят ускорить в том числе строительство автодорог регионального и межмуниципального значения», — подчеркнул он.
Кроме того, Пермский край получит специальные казначейские кредиты на сумму 3,2 млрд руб. Из них в 2024 году на 900 млн приобретут 98 автобусов для 16 муниципалитетов, на 228 млн обновят тепловые сети в Чайковском. На строительство перехода с ул. Строителей на площадь Гайдара направят 364 млн, благодаря чему работы завершатся раньше запланированного срока — уже в 2024 году. Была одобрена также заявка на возведение нового здания для Пермской художественной галереи в объёме 1,7 млрд руб.
В трехлетней перспективе будет предусмотрено выделение средств на новую меру социальной поддержки многодетных семей. Правительство готово компенсировать половину стоимости обучения детей в учреждениях среднего профессионального образования. При условии, что доход семьи не превышает прожиточный минимум на одного члена семьи, а специальность студента входит в число востребованных на рынке труда Пермского края.
«Принятие законопроектов даст толчок в решении сразу нескольких задач, которые стоят перед краевыми властями — совершенствование системы социальной поддержки семей с детьми, развитие среднего профессионального образования и привлечение молодых специалистов в приоритетные производственные отрасли региона. Отмечу, что законопроект о новой мере поддержки также будет рассмотрен на этом заседании», — акцентировал председатель Законодательного собрания.
Кроме того, губернатор Прикамья Дмитрий Махонин предложил расширить перечень приоритетных для развития в регионе направлений туризма и включил в него горнолыжный, экологический и круизный виды. Ранее депутаты приняли решение о включении в него также социального, детского, сельского и самодеятельного туризма.
На заседание приглашены руководители ведомств исполнительной власти. Министр социального развития Прикамья Павел Фокин выступит с докладом о положении семей в регионе, глава Агентства по делам молодёжи Юлия Баландина расскажет о положении молодёжи в регионе. А в рамках «правительственного часа» министр агропромышленного комплекса Павел Носков представит депутатам информацию о реализации инвестпроектов в сфере сельского хозяйства.
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