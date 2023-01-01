Алёна Бронникова Доходы бюджета Пермского края могут вырасти на 1,7 млрд рублей Спикер краевого парламента Валерий Сухих анонсировал повестку заседания Законодательного Собрания Пермского края. Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Депутаты Законодательного собрания Пермского края обсудят на ближайшем пленарном заседании в четверг, 21 сентября, пакет поправок в действующий региональный бюджет. Об этом сообщил спикер регионального парламента Валерий Сухих.

В связи с ростом налоговых поступлений в краевую казну Правительство Прикамья повысило прогнозные показатели и предложило увеличить доходы в бюджет на 1,7 млрд руб. Изменения коснутся также и расходной части. Дополнительные средства будут выделены на медицину — в размере 1,8 млрд руб., инфраструктуру и социальную поддержку жителей региона.

Как рассказал Валерий Сухих, существенные изменения коснутся дорожного фонда. На рассмотрение парламенту вынесен закон о перераспределении финансирования, запланированного на 2024 год. «Дополнительные 3,6 млрд руб. позволят ускорить в том числе строительство автодорог регионального и межмуниципального значения», — подчеркнул он.

Кроме того, Пермский край получит специальные казначейские кредиты на сумму 3,2 млрд руб. Из них в 2024 году на 900 млн приобретут 98 автобусов для 16 муниципалитетов, на 228 млн обновят тепловые сети в Чайковском. На строительство перехода с ул. Строителей на площадь Гайдара направят 364 млн, благодаря чему работы завершатся раньше запланированного срока — уже в 2024 году. Была одобрена также заявка на возведение нового здания для Пермской художественной галереи в объёме 1,7 млрд руб.

В трехлетней перспективе будет предусмотрено выделение средств на новую меру социальной поддержки многодетных семей. Правительство готово компенсировать половину стоимости обучения детей в учреждениях среднего профессионального образования. При условии, что доход семьи не превышает прожиточный минимум на одного члена семьи, а специальность студента входит в число востребованных на рынке труда Пермского края.

«Принятие законопроектов даст толчок в решении сразу нескольких задач, которые стоят перед краевыми властями — совершенствование системы социальной поддержки семей с детьми, развитие среднего профессионального образования и привлечение молодых специалистов в приоритетные производственные отрасли региона. Отмечу, что законопроект о новой мере поддержки также будет рассмотрен на этом заседании», — акцентировал председатель Законодательного собрания.

Кроме того, губернатор Прикамья Дмитрий Махонин предложил расширить перечень приоритетных для развития в регионе направлений туризма и включил в него горнолыжный, экологический и круизный виды. Ранее депутаты приняли решение о включении в него также социального, детского, сельского и самодеятельного туризма.

На заседание приглашены руководители ведомств исполнительной власти. Министр социального развития Прикамья Павел Фокин выступит с докладом о положении семей в регионе, глава Агентства по делам молодёжи Юлия Баландина расскажет о положении молодёжи в регионе. А в рамках «правительственного часа» министр агропромышленного комплекса Павел Носков представит депутатам информацию о реализации инвестпроектов в сфере сельского хозяйства.









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