За неделю заболеваемость ОРВИ в Пермском крае выросла на 37%
В регионе зарегистрировано более 14,5 тысячи случаев заражения
С 11 по 17 сентября текущего года в Пермском крае зарегистрирован 14 561 случай ОРВИ, что выше показателя прошлой недели на 37,2%. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
По данным ведомства, наибольший прирост заболеваемости
отмечается среди дошкольников и школьников.
По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ
циркулируют возбудители негриппозной этиологии – вирусы парагриппа, риновирусы,
аденовирусы.
Роспотребнадзор советует жителям Прикамья использовать маски
в общественных местах, мыть руки и не допускать переохлаждения. В случае заболевания
специалисты рекомендуют обратиться к врачу и не заниматься самолечением.
Как ранее сообщал «Новый компаньон»,
во всех поликлиниках Пермского края доступна бесплатная вакцинация от гриппа.
Сделать прививку можно также в медпунктах предприятий, детских садах и школах.
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