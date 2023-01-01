За неделю заболеваемость ОРВИ в Пермском крае выросла на 37% В регионе зарегистрировано более 14,5 тысячи случаев заражения Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

С 11 по 17 сентября текущего года в Пермском крае зарегистрирован 14 561 случай ОРВИ, что выше показателя прошлой недели на 37,2%. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, наибольший прирост заболеваемости отмечается среди дошкольников и школьников.

По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ циркулируют возбудители негриппозной этиологии – вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы.

Роспотребнадзор советует жителям Прикамья использовать маски в общественных местах, мыть руки и не допускать переохлаждения. В случае заболевания специалисты рекомендуют обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», во всех поликлиниках Пермского края доступна бесплатная вакцинация от гриппа. Сделать прививку можно также в медпунктах предприятий, детских садах и школах.

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