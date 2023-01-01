Во все поликлиники Пермского края поступила вакцина от гриппа Повсеместно открыта запись на иммунизацию Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пришедшая в регион первая партия вакцин от гриппа доставлена во все поликлиники Пермского края. В медучреждениях открыта запись на бесплатную иммунизацию. Об этом «Новому компаньону» сообщили в минздраве.

В ведомстве уточнили, что привиться можно лекарственными препаратами, разработанными и изготовленными на территории РФ: вакцины «Ультрикс Квадри» будут ставиться детям и беременным, а «Совигрипп» — всем остальным.

В состав противогриппозных вакцин сезона 2023/24 включены штаммы: вирус, подобный A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09; вирус, подобный A/Darwin/9/2021 (H3N2); вирус, подобный B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria); вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata).

Медики напоминают, что в первую очередь вакцинация необходима тем, кто относится к группам риска, — это люди старшего поколения (60+); люди с диабетом, лишним весом, хроническими заболеваниями сосудов и сердца, лёгких, эндокринной системы; работающие в медицинских учреждениях; учителя и другие сотрудники образовательных учреждений; специалисты, работающие в сфере ЖКХ и на торговых предприятиях; работники транспортной сферы; маленькие дети — от шести месяцев до семи лет.

Кроме того, могут и должны делать прививку от гриппа: студенты высших учебных заведений; школьники, посещающие образовательные учреждения; работники предприятий общественного питания. Вакцинацию в рамках сезонной кампании также должны пройти беременные и военнослужащие.

По данным ВОЗ, вакцинация предотвращает заболевание гриппом у 80-90% вакцинированных. Привитые пациенты, даже в случае заболевания, болеют гораздо легче, без серьёзных осложнений.

В прошлом эпидемическом сезоне в Прикамье от гриппа было привито 1,2 млн чел.

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