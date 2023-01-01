В Пермский край поступило более полумиллиона доз вакцины от гриппа Вакцинация начинается со следующей недели Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермский край поступило 337 900 доз вакцины от гриппа для взрослых и 178 270 доз вакцины для детей и беременных женщин. Об этом сообщили в краевом министерстве здравоохранения.

В ведомстве отметили, что всего в регионе планируется поставить прививки порядка 1,5 млн человек. Это 60% совокупного населения Пермского края.

Отмечается, что вакцина продолжит поступать в регион. До конца года ожидается ещё несколько партий.

Ранее сообщалось, что вакцинация от гриппа начнётся в Прикамье в конце августа. Сегодня в министерстве уточнили, что прививки начнут ставить со следующей недели. Поставить вакцину можно бесплатно в амбулаторно-поликлинических учреждениях по месту жительства. Мобильные прививочные пункты пока открывать не планируется.

По данным ВОЗ, нынче ожидается циркуляция двух штаммов вируса гриппа В: Austria/1359417/2021 (линия В/Victoria/2/87) и Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata), которые циркулировали в прошлом сезоне, и двух штаммов вируса гриппа А: Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm и Darwin/9/2021(H3N2) — они в последние сезоны не циркулировали.

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