В конце августа в Пермском крае начнётся вакцинация от гриппа В регионе ждут первую поставку бесплатной вакцины Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ближайшее время в Пермском крае должна начаться прививочная кампания против гриппа. Она стартует, как только в регион поступит вакцина. Первая её партия ожидается в конце августа. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В целях подготовки к предстоящему эпидемическому сезону 2023/24 в крае запланировано привить против гриппа не менее 1,5 млн чел. (60% от совокупного населения).

По данным ВОЗ, нынче ожидается циркуляция двух штаммов вируса гриппа В: Austria/1359417/2021 (линия В/Victoria/2/87) и Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata), которые циркулировали в прошлом сезоне, и двух штаммов вируса гриппа А: Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm и Darwin/9/2021(H3N2) — они в последние сезоны не циркулировали.

При поступлении вакцины против гриппа жители смогут вакцинироваться бесплатно в амбулаторно-поликлинических учреждениях по месту жительства.





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