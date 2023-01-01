Дефицит врачей в Прикамье восполнят медики из других регионов России Всего в учреждения здравоохранения края трудоустроятся 40 новых специалистов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В больницах, стационарах и поликлиниках Пермского края ожидают 40 новых специалистов, сообщается в telegram-канале Законодательного собрания Прикамья.

Как уточнили в региональном парламенте, в Пермский край прибудут 16 медиков из Санкт-Петербурга, Татарстана, Краснодарского края, Свердловской области и других регионов страны.

Помимо этого, для решения проблемы дефицита работников в сфере здравоохранения в Прикамье продолжают действовать различные меры поддержки. Например, единовременные компенсационные выплаты, на которые в действующем бюджете предусмотрят дополнительные 64 млн руб.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», врачи возглавляют рейтинг самых дефицитных профессий Пермского края, составленный службой исследований hh.ru. На одну вакансию приходится всего 0,7 резюме, что говорит об острой нехватке соискателей.

В региональном минздраве уточнили, что дефицит врачей в Прикамье составляет около 1 тыс. чел., но затруднились назвать средний процент вакансий в штатных расписаниях медучреждений.

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