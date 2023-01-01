Рейтинг самых дефицитных специалистов Пермского края возглавили врачи На одну вакансию приходится всего 0,7 резюме Поделиться Твитнуть

Служба исследований hh.ru проанализировала соотношение активных резюме и вакансий на конец июля 2023 года и составила рейтинг самых дефицитных специалистов в Пермском крае.

Возглавили список врачи — на одну вакансию приходится всего 0,7 резюме, что говорит об острой нехватке соискателей.

Как прокомментировали «Новому компаньону» в минздраве региона, дефицит врачей в Прикамье составляет на сегодняшний день около 1 тыс. чел., но затруднились назвать средний процент вакансий в штатных расписаниях медучреждений. В ведомстве только добавили, что «рекордная» статистика на такого рода интернет-площадках связана лишь с тем, что медицинские учреждения стали более активно работать с подобными сервисами.

На втором месте рейтинга — дворники (0,8 резюме на вакансию), замыкают тройку токари (одно резюме на вакансию).

Также в топе наиболее дефицитных специалистов — повара, автомойщики, слесари, маляры, сварщики и т.д.

«Предприятия региона остро нуждаются в синих воротничках, сегодня эту категорию вполне можно назвать производственной элитой, в том числе и с точки зрения предлагаемых зарплат, — отмечает директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая. — В каждой третьей вакансии для рабочего персонала сегодня указана зарплата на 20 тыс. выше, чем средняя по рынку, а в каждой шестой — в два раза выше средней. Так работодатели стараются не только переманить персонал у конкурентов, но и привлечь людей из других профессиональных сфер».

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