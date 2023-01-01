Алёна Бронникова Московский суд отказал в принятии заявления о банкротстве в отношении пермской фармкомпании ООО «Курортмедсервис» потребовало признать ООО «Годовалов» несостоятельным Поделиться Твитнуть

фото: PxHere

Арбитражный суд Москвы отказал в принятии заявления ООО «Курортмедсервис» о признании фармацевтической компании ООО «Годовалов», принадлежащей пермским предпринимателям, банкротом. Информация появилась в картотеке суда.

Как следует из опубликованного определения, в июне московская организация ООО «Курортмедсервис» в июне через суд добилась с ООО «Годовалов» и ООО «Аптека от склада-Север» в солидарном порядке взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «Морфей-Morpheus», под которым выпускается БАД успокоительного действия. Размер выплаты взыскиваемой суммы составил 3,7 млн руб. Однако исполнение постановления было приостановлено в связи с тем, что пермская организация решила оспорить данное решение через суд и не выплатила взысканный долг. Это послужило поводом для подачи заявления о признании должника банкротом.

Заседание, на котором Суд по интеллектуальным правам рассмотрит ответную жалобу ООО «Годовалов», состоится 5 октября. В связи с этим суд определил, что подача заявления была преждевременной.

«Подача ООО «Курортмедсервис» заявления о признании банкротом ООО «Годовалов» до её рассмотрения кассационной жалобы являлась преждевременной. Поскольку у должника отсутствует обязанность исполнять постановление апелляционного суда до окончания производства в арбитражном суде кассационной инстанции, у суда отсутствуют основания для возбуждения дела о признании должника банкротом», — сообщается в документе.

В июле имущество ООО «Годовалов» оказалось арестованным судебными приставами в связи с накопившимся долгом по кредитному договору с ПАО «Сбербанк». Общая сумма задолженности и процентов составила 183,7 млн руб. Через суд ответчику удалось частично снять арест.

ООО «Годовалов» принадлежит пермским предпринимателям Андрею Годовалову и Николаю Шаврину, которые являются учредителями 110 организаций, в том числе, ООО «Аптека от склада—Север». Компания «Годовалов» создана в 2006 году. Согласно данным checko.ru, её выручка за 2022 год составила 17,4 млрд, а чистая прибыль — 199 млн руб.





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