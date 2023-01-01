Максим Артамонов В Березниках сделают капремонт в доме, где жил художник Леонид Старков Работы будут проходить в течение двух лет Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

В Березниках отремонтируют трёхэтажный дом 1951 года постройки, в котором жил художник Леонид Старков. В течение двух лет подрядчик должен обновить крышу, фасад и фундамент. Работы проводятся в рамках программы капитального ремонта, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Согласно проекту, будет восстановлено историческое цветовое решение и архитектурные художественно-скульптурные элементы фасада здания. Среди них — карнизы, фризы, колонны, пилястры, сандрики, кронштейны, обрамление проёмов и различные лепные украшения.

В ходе работ на крыше планируется заменить несущие конструкции, утеплитель и произведут ремонт стропильной системы. Все деревянные элементы обработают огнебиозащитным составом, который предотвращает возникновение пожаров. Помимо этого, заменят водосточные трубы.

Всего в программу капремонта жилого фонда Пермского края включено свыше 12,5 тыс. домов. Их общая площадь — более 37 млн кв. м.

Леонид Старков — член Союза художников СССР. Он родился в 1894 году в Березниках. В 1937 году был репрессирован — художника выслали в Сибирь. Через три года он вернулся из ссылки (въезд в столицу ему был запрещен). В 1941 году художник основал и руководил первой изостудией в Березниках. Воспитал таких профессиональных художников, как З.Р. Басыров, Л.А. Мартынов, Ю.А. Баров и других. Участник художественных выставок в Москве, Свердловске, Калуге, Перми и Березниках.

Фото: пресс-служба краевого правительства

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