Максим Артамонов
В Пермском крае в ДТП с лосем погиб человек
Происшествие случилось на трассе Полазна — Чусовой
В ночь на 16 сентября после столкновения автомобиля BMW с лосем погиб 74-летний пассажир иномарки. Другой пассажир получил травмы и находится в больнице, а водитель отделался небольшими ушибами. Об этом сообщается в telegram-канале ЧП ДТП Пермь.
Сообщается, что автомобилем BMW управлял 54-летний водитель, авария произошла на 81-м км трассы, когда на дорогу выбежал лось. В результате столкновения машину отбросило в кювет.
Сейчас выясняются все обстоятельства аварии.
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