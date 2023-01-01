Андрей Стрельцов «Амкар» на своём поле сыграл вничью с ФК «Чертаново» Пермская команда так и не может победить на родном стадионе Поделиться Твитнуть

Скриншот видео матча

Стартовал второй круг футбольного чемпионата второй лиги среди команд группы «Серебро». «Амкар» в Перми принимал столичный клуб «Чертаново».

Долгое время командам не удавалось открыть счёт в матче. На 77 минуте встречи Аслан Муталиев вывел пермский клуб вперёд. Однако гости сумели отыграться. Произошло это уже в добавленное арбитром время. Итог поединка 1-1.

Следующую игру в турнире подопечные Ивана Черенчикова проведут на выезде в Липецке с местным «Металлургом».

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