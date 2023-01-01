Алёна Бронникова Для счастья пермякам в среднем требуется 210 тысяч рублей в месяц Этот показатель вырос на 5% с марта текущего года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Чтобы чувствовать себя счастливыми, жители Перми хотели бы получать в среднем 210 тыс. руб. в месяц, что на 5% больше, чем было в марте. Такие данные по итогам опроса населения приводит сервис по поиску работы SuperJob.

Этот показатель стабильно растёт в течение нескольких лет. Так, в марте 2023 года он составлял 200 тыс., в октябре 2022 года — 180 тыс., в апреле 2022-го — 170 тыс., в ноябре 2021-го — 158 тыс., в мае 2021-го — 150 тыс., а ещё в 2018 году — 144 тыс. руб. В результате исследования Пермь оказалась на шестом месте в рейтинге городов-миллионников и на восьмом — среди городов с населением от 500 тыс. жителей.

Согласно статистике, в среднем россиянам для счастья сегодня нужно 200 тыс. руб. в месяц, это на 3% больше, чем в марте. Запросы мужчин в среднем составляют 222 тыс., а у женщин значительно меньше — 175 тыс. руб. При этом с увеличением возраста растут и денежные потребности. Респондентам в возрасте до 24 лет для счастья хватило бы 150 тыс., а тем, кто старше 45 лет — 222 тыс. руб. Размер доходов также влияет на эту сумму: жители России с зарплатой до 50 тыс. руб. в месяц считают, что для счастья им необходимо 155 тыс., а для респондентов с доходом от 80 тыс. требуется 260 тыс. руб.

По сравнению с мартом 2023 года самый большой темп прироста финансовых запросов эксперты зафиксировали в Ярославле (+10%), в Волгограде, Липецке, Уфе, Челябинске и Хабаровске (+ 9%). Городами с самыми высокими запросами оказались Москва — 265 тыс., Санкт-Петербург и Владивосток — по 230 тыс. руб. Самые скромные пожелания оказались у жителей Ярославля и Барнаула — по 177 тыс., а также Кирова, Волгограда и Астрахани — по 180 тыс. руб.





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