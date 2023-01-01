Счастье в Перми подорожало на 11% Чтобы чувствовать себя счастливыми, горожане хотели бы получать по 200 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жителям Перми для счастья нужно 200 тыс. руб. в месяц, это на 11% больше, чем было пять месяцев назад. Таковы итоги опроса горожан, который провёл сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Для сравнения: в октябре 2022 года эта сумма равнялась 180 тыс., в апреле 2022-го — 170 тыс., в ноябре 2021-го — 158 тыс., в мае 2021-го — 150 тыс., а в январе этого же года — 156 тыс. руб.

Среднестатистическому россиянину для счастья сегодня нужно 195 тыс. руб. в месяц. Запросы мужчин превышают женские почти на 30% (220 и 170 тыс. руб. соответственно). Молодёжи до 24 лет денег нужно меньше (130 тыс.), чем россиянам старше 35 лет (225 тыс. руб. в месяц).

Счастливая сумма за 5 месяцев выросла во всех городах-миллионниках. На первом месте по ожиданиям находится Москва — 260 тыс. руб., на втором месте Санкт-Петербург — 230 тыс. руб., третью строку занимает Владивосток — 220 тыс. В топ-5 также входят Ростов-на-Дону (210 тыс. руб.) и Хабаровск (205 тыс. руб.).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.