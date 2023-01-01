Алёна Бронникова Во вторник в ТРЦ «iMALL Эспланада» состоится премьерный показ фильма о Перми Героиней «Сказительницы» стала актриса Театра-Театра Поделиться Твитнуть

кадр из фильма «Сказительница»

Архив ИД «Компаньон»

В Перми 19 сентября пройдёт премьерный показ полнометражного документального фильма Сергея Четверухина «Сказительница». Как сообщает «ВЕТТА» со ссылкой на страницу режиссёра, начало состоится в 19 часов.

«Фильм "Сказительница" встретится с самым благодарным и самым взыскательным зрителем. С Пермяками! Мчим навстречу друг другу?» — написал Сергей Четверухин.

«Новый компаньон» рассказывал о том, что героиней кинокартины стала актриса Театра-Театра Людмила Прохоренко. В ней, как утверждает автор, живёт дар сказительницы.

В фильме принимают участие знаковые персонажи пермской «культурной матрицы»: от Бориса Бейлина и Наталии Шостиной до Бориса Мильграма, фигурируют живописные работы Марии Колывановой. Фильм в конце августа получил свой первый приз — специальный диплом жюри Lendoc Film Festival (Санкт-Петербург) за открытие интересного современного героя.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.