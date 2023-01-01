Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Сергей Четверухин снял фильм о Перми Героиней стала актриса Театра-Театра Поделиться Твитнуть

кадр из фильма «Сказительница»

19 сентября в Перми состоится премьерный показ полнометражного документального фильма известного исследователя пермской культурной среды Сергея Четверухина «Сказительница» (2023).

Его героиня — актриса Театра-Театра Людмила Прохоренко, в которой, как утверждает автор, живёт дар сказительницы. Не талант, а именно дар: сказки на неё снисходят без спроса, иногда вопреки её желанию.

Люся окончила новосибирский театральный институт и переехала в Пермь по приглашению Театра-Театра. Ей 22 года, она полна амбиций, надеется профессионально реализоваться и стать счастливой в чужом городе. Однако по прошествии года жизни в Перми Люся разочарована: интересных ролей в театре нет, питательной городской культурной среды — тоже. Вдобавок с ней начинает происходить нечто странное. Вот уже несколько месяцев Люся сочиняет сказки. Они приходят к ней без спроса. Фантазийные, порой мрачные, иногда жуткие, все — с отчётливой пермской психогеографией.

Фильм исследует механизм «внезапного, непланируемого» творчества, корни и сюжеты «новых пермских» сказок, в эстетике современного мокьюментари создаёт портрет города глазами молодого человека.

В фильме принимают участие знаковые персонажи пермской «культурной матрицы»: от Бориса Бейлина и Наталии Шостиной до Бориса Мильграма, в картине фигурируют живописные работы Марии Колывановой.

Фильм в конце августа получил свой первый приз — специальный диплом жюри Lendoc Film Festival (Санкт-Петербург) за открытие интересного современного героя.

Презентация и премьерный показ состоятся 19 сентября в 19.00 в iMall «Эспланада». Фильм представит режиссер Сергей Четверухин и участники съемочной группы.

Сергей Четверухин родился в Перми в 1977 году. Автор романов «Опен Эйр», «Жы-Шы», «Ночной Консьерж», сценарист фильмов «Тренер» (режиссёр Данила Козловский), «Смертельные иллюзии» (режиссёр Олег Асадулин).

кадры из фильма «Сказительница»

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