Алёна Бронникова Глава Фонда развития Пермского края возглавил ещё одну структуру региональных властей Алексей Бураков занял пост директора ПАИЖК Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Генеральный директор АО «Фонд развития Пермского края» (ФРПК) и АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) Алексей Бураков назначен руководителем АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования», сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Все три структуры учреждены правительством региона.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», Алексей Бураков является руководителем КРПК с 2020 года, а ФРПК он возглавил с момента его основания в 2021-м. На пост директора ПАИЖК он заступил 13 сентября 2023 года вместо Юрия Мазунина.

Алексей Бураков родился в 1972 году в Кургане. Окончил Государственную академию нефти и газа им. И. М. Губкина по специальности «Подсчёт запасов и обоснование методов разработки нефтяных и газовых месторождений», обучался в Высшей школе экономики по программе Executive MBA (магистр делового администрирования).

ПАИЖК было создано в 2005 году. Акционерное общество предоставляет займы и прочие виды кредитов в рамках завершения долгостроев, исполняет функции техзаказчика. Юрий Мазунин руководил организацией с ноября 2021 года.

ФРПК был создан в 2021 году, учредителем стало краевое министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельностью. Задача — «под ключ» сопровождать крупные инвестпроекты, в том числе заниматься инвестированием, оказывать услуги в сфере финансового посредничества, консультировать участников рынка по вопросам коммерческой деятельности, управления бизнесом и привлечения средств.

КРПК была создана в 2006 году. Главным проектом корпорации было строительство ЖК «Любимов» в Березниках.





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