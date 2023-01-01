Алёна Бронникова
Глава Фонда развития Пермского края возглавил ещё одну структуру региональных властей
Алексей Бураков занял пост директора ПАИЖК
Генеральный директор АО «Фонд развития Пермского края» (ФРПК) и АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) Алексей Бураков назначен руководителем АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования», сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Все три структуры учреждены правительством региона.
Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», Алексей Бураков является руководителем КРПК с 2020 года, а ФРПК он возглавил с момента его основания в 2021-м. На пост директора ПАИЖК он заступил 13 сентября 2023 года вместо Юрия Мазунина.
Алексей Бураков родился в 1972 году в Кургане. Окончил Государственную академию нефти и газа им. И. М. Губкина по специальности «Подсчёт запасов и обоснование методов разработки нефтяных и газовых месторождений», обучался в Высшей школе экономики по программе Executive MBA (магистр делового администрирования).
ПАИЖК было создано в 2005 году. Акционерное общество предоставляет займы и прочие виды кредитов в рамках завершения долгостроев, исполняет функции техзаказчика. Юрий Мазунин руководил организацией с ноября 2021 года.
ФРПК был создан в 2021 году, учредителем стало краевое министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельностью. Задача — «под ключ» сопровождать крупные инвестпроекты, в том числе заниматься инвестированием, оказывать услуги в сфере финансового посредничества, консультировать участников рынка по вопросам коммерческой деятельности, управления бизнесом и привлечения средств.
КРПК была создана в 2006 году. Главным проектом корпорации было строительство ЖК «Любимов» в Березниках.
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