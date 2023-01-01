Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Первой премьерой сезона в «Балете Евгения Панфилова» станет «Орфей и Эвридика» Балет ставит Константин Кейхель Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Стали известны даты представления «Орфея и Эвридики» (12+) — премьеры театра «Балет Евгения Панфилова», которую ждут с нетерпением поклонники современной хореографии и пластических искусств вообще. Серия показов пройдёт 26, 27 и 28 сентября в новом зале театра во Дворце молодёжи.

Полноформатный балет ставит Inner Comany (Санкт-Петербург), театральная балетная компания, в которую входят постоянные соавторы — хореограф Константин Кейхель, композитор Константин Чистяков и художник Ксения Котенёва. Как уверяет Константин Кейхель, идеи спектаклей, в том числе «Орфея и Эвридики», соавторы придумывают совместно, и лишь потом начинается разделение полномочий.

Новый пермский «Орфей» поставлен на оригинальную музыку Чистякова, в которой композитор использует и классические инструменты, и электронику. Музыка была записана на студии в Санкт-Петербурге.

По словам Константина Кейхеля, Inner Company не берётся за пересказ мифологического сюжета. Основой балетного нарратива стал финал истории — возвращение Орфея из Аида. Акцент делается на идее пути, на борьбе страха и любопытства (обернуться или нет?), а также на горечи потери.

Сценическое пространство нового спектакля — зеркальный коридор, в котором множатся отражения: в постановке занято 10 артистов, но кажется, что их несколько десятков. Создаётся ощущение сна, нереальности, иномирности происходящего.

На сцене действует два Орфея — точнее, Орфей и его Тень, а также несколько Эвридик — разные танцовщицы представляют разные ипостаси героини.

В спектакле заняты звёзды театра Павел Васькин, Елизавета Чернова и Руслан Ильзигитов, а также молодые артисты труппы. Константин Кейхель много работает с ними, чтобы добиться, по его словам «весомого артистического присутствия».

По словам директора театра Марины Несенчук, постановкой уже заинтересовались крупнейшие фестивали современной хореографии. В ноябре планируется показ «Орфея и Эвридики» в Витебске и Екатеринбурге.

Репортаж об открытии сезона в театре «Балет Евгения Панфилова» читайте в «Новом компаньоне» 19 сентября.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.