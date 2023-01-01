Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Директор театра оперы и балета планирует сотрудничество с Евгением Писаревым и Медеей Ясониди Анна Волк ведёт переговоры с Дягилевским фестивалем Поделиться Твитнуть

Антон Завьялов

Как сообщила «Новому компаньону» генеральный директор Пермского театра оперы и балета Анна Волк, у неё есть договорённость о совместной работе с Евгением Писаревым, художественным руководителем Театра им. Пушкина (Москва). Предполагается, что Писарев поставит в Перми оперу в сезоне 2024-25.

Кроме того, новый руководитель Пермской оперы планирует в декабре этого года оперный гала-концерт, посвящённый 100-летию со дня рождения Марии Калласс, который подготовит и проведёт Медея Ясониди, бывший руководитель пермской оперной труппы, ныне работающая в Нижегородском театре оперы и балета.

Анна Волк также ведёт переговоры с Теодором Курентзисом и администрацией Дягилевского фестиваля о сотрудничестве на «Дягилев +» в декабре нынешнего года, а также на летних Дягилевских фестивалях 2024 и 2025 годов.

«Мне в этой ситуации проще и комфортнее, чем кому бы то ни было в Перми, потому что у меня нет никакого связанного с этим негативного опыта. Я – чистый лист», – говорит генеральный директор Пермского театра оперы и балета.

Полностью интервью Анны Волк читайте в «Новом компаньоне» 19 сентября.





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