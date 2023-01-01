Алёна Бронникова Установившаяся тёплая и сухая погода в Прикамье продолжится в выходные Самым тёплым днём за месяц оказалось 15 сентября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жителей Пермского края в текущие выходные ожидает сухая и тёплая погода. Бабье лето продолжится, несмотря на ослабление антициклона. Температура воздуха в южной части региона днём может подняться до +19..+22°, сообщает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края».

На территории северных районов в воскресенье немного похолодает, однако существенных осадков в ближайшее время не ожидается. По прогнозам синоптиков, на севере дожди могут прийти во вторник и среду, а на остальной части региона они начнутся не раньше пятницы, 22 сентября.

Как рассказали авторы проекта, благодаря антициклону в Прикамье сохраняется почти летняя погода. Самым тёплым днём с 19 августа стало 15 сентября. На всей территории края в пятницу днём столбики термометров поднялись выше +20°. Максимальная температура была зафиксирована в Чернушке — 23,4° тепла. Отклонения от нормы оказались небольшими за счёт тёплых ночей и составили +2° на юге и +5° на севере.





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