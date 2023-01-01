В поединке тяжеловесов на URAL FC в Перми встретятся россиянин Сидельников и марокканец Бикири
Соперники проведут четыре раунда
Боксёрский поединок в тяжёлом весе международного турнира Ural FC (12+), который состоится в Перми в рамках форума «Россия – спортивная держава», проведут россиянин Кирилл Сидельников и марокканец Нидаль Бикири. Об этом сообщили в пресс-службе лиги Ural Fighting Championship.
Для 35-летнего спортсмена из России этот матч станет первым
в профессиональном боксе – Сидельников является бойцом смешанных единоборств (ММА),
а также шестикратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы по боевому самбо.
Представитель Марокко при этом выступает в кикбоксинге.
По данным лиги Ural FC, соперники проведут четыре раунда.
Ранее Сидельников был хедлайнером первого турнира Ural FC в
июле 2022 года в Перми. Тогда россиянин в поединке по правилам ММА на первой
минуте победил бразильца Фабио Мальдонадо.
Как сообщал «Новый компаньон», в главном бою 20 октября встретятся
олимпийский чемпион-2020, четырёхкратный чемпион России Альберт Батыргазиев и
венесуэлец Эндер Луцес. Помимо этого, свои боксёрские поединки на турнире проведут
известные по выступлениям в поп-ММА Юрий «Ассириец» Рябой и Дамил «Татарин» Шарафутдинов.
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