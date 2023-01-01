В поединке тяжеловесов на URAL FC в Перми встретятся россиянин Сидельников и марокканец Бикири Соперники проведут четыре раунда Поделиться Твитнуть

Ural FC

Боксёрский поединок в тяжёлом весе международного турнира Ural FC (12+), который состоится в Перми в рамках форума «Россия – спортивная держава», проведут россиянин Кирилл Сидельников и марокканец Нидаль Бикири. Об этом сообщили в пресс-службе лиги Ural Fighting Championship.

Для 35-летнего спортсмена из России этот матч станет первым в профессиональном боксе – Сидельников является бойцом смешанных единоборств (ММА), а также шестикратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы по боевому самбо. Представитель Марокко при этом выступает в кикбоксинге.

По данным лиги Ural FC, соперники проведут четыре раунда.

Ранее Сидельников был хедлайнером первого турнира Ural FC в июле 2022 года в Перми. Тогда россиянин в поединке по правилам ММА на первой минуте победил бразильца Фабио Мальдонадо.

Как сообщал «Новый компаньон», в главном бою 20 октября встретятся олимпийский чемпион-2020, четырёхкратный чемпион России Альберт Батыргазиев и венесуэлец Эндер Луцес. Помимо этого, свои боксёрские поединки на турнире проведут известные по выступлениям в поп-ММА Юрий «Ассириец» Рябой и Дамил «Татарин» Шарафутдинов.

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