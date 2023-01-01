На пост заместителя краевого министра ЖКХ будет назначен Андрей Летов Ранее он работал в РЖД Поделиться Твитнуть

Должность заместителя министра ЖКХ Пермского края займет Андрей Летов. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, Летов будет курировать вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и капитального ремонта.

Ранее Андрей Летов работал в РЖД и занимал должность начальника дистанции электроснабжения.

Напомним, ранее пост краевого замминистра ЖКХ занимал Василий Пастух.

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