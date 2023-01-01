Андрей Стрельцов «Молот» одержал волевую победу над ХК «Норильск» Это первая победа пермской команды в основное время в новом сезоне Поделиться Твитнуть

ВХЛ

Пермские хоккеисты прервали серию из трёх поражений подряд, обыграв на своём льду дебютанта чемпионата ВХЛ «Норильск».

Матч получился непростым. Гости первыми забросили шайбу. Но ещё в первом периоде хозяева площадки сумели выйти вперёд — 2-1. Шайбы на счету Григория Несветаева и Дмитрия Аржанова. Во второй двадцатиминутке «Норильск» вновь стал лидировать, но голы Дмитрия Аржанова и Алексея Шубина позволили «Молоту» отпраздновать победу.

Следующую игру подопечные Сергея Бердникова проведут 18 сентября на выезде против ХК «Тамбов».

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