Андрей Стрельцов «Парма» стартовала в турнире Kuban Cup с поражения Подопечные Евгения Пашутина уступили БК «Самара» Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В Краснодаре стартовал предсезонный турнир Kuban Cup. Пермская баскетбольная команда начала его с полуфинальной игры с БК «Самара». ​ Итог поединка 72:78 в пользу волжан. Наибольшее число очков в составе пермского клуба набрал Владислав Перевалов. На его счету 19 баллов, принесённых в копилку команды.

«Парма» продолжит выступление на товарищеском турнире в Краснодаре. В субботу, 16 сентября, подопечные Евгения Пашутина проведут здесь матч за третье место.

Отметим, что 11 сентября «Парма» провела товарищескую игру с БК «Химки» и победила со счётом ​100:66.

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