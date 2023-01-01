Андрей Стрельцов
«Парма» стартовала в турнире Kuban Cup с поражения
Подопечные Евгения Пашутина уступили БК «Самара»
В Краснодаре стартовал предсезонный турнир Kuban Cup. Пермская баскетбольная команда начала его с полуфинальной игры с БК «Самара». Итог поединка 72:78 в пользу волжан. Наибольшее число очков в составе пермского клуба набрал Владислав Перевалов. На его счету 19 баллов, принесённых в копилку команды.
«Парма» продолжит выступление на товарищеском турнире в Краснодаре. В субботу, 16 сентября, подопечные Евгения Пашутина проведут здесь матч за третье место.
Отметим, что 11 сентября «Парма» провела товарищескую игру с БК «Химки» и победила со счётом 100:66.
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