Максим Артамонов Бывшего игрока «Амкара» Евгения Савина вновь проверяют на дискредитацию российской армии Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Фото: Wikipedia

Экс-игрок «Амкара», футбольный блогер «КраСава» снова попал в поле зрения правоохранительных органов. В отношении него возбуждено уголовное дело из-за дискредитацию Вооружённых сил РФ в связи с интервью, которое он дал в апреле Ксении Собчак. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

Теперь бывшему спортсмену и блогеру может грозить до пяти лет лишения свободы.

В феврале этого года Савина уже штрафовали по этой же статье на 50 тыс. руб.

После начала российской спецоперации на Украине блогер сразу покинул Россию. Сейчас он с семьёй живёт на Кипре, где у него есть свой футбольный клуб.

Евгений Савин выступал за «Амкар» с 2006 по 2007 год. В составе «красно-чёрных» сыграл 46 игр, в которых забил девять голов в ворота соперников. Позже форвард играл за самарские «Крылья Советов», томскую «Томь», екатеринбургский «Урал», тульский «Арсенал» и «Тюмень». В 2015 году завершил карьеру игрока.

С ноября 2015 года вёл программу «Культ тура» совместно с Юрием Дудем и Сергеем Шнуровым. С января 2016 года комментировал футбольные матчи на тематических каналах «Матч ТВ». Затем стал ведущим собственного YouTube-канала «КраСава». В конце 2020 года он заявил о планах по созданию своего профессиональный футбольного клуба «Красава».

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