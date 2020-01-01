Григорий Серёдкин Экс-«амкаровец» Евгений Савин создаст профессиональный футбольный клуб Где будет базироваться команда — пока не известно Поделиться Поделиться Твитнуть

Евгений Савин. Фото: twitter.com

Бывший форвард пермского «Амкара» Евгений Савин создаст собственный профессиональный футбольный клуб «Красава». Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте.

Будущий футбольный клуб, по планам Савина, начнёт выступать в ПФЛ (третьей по силе лиге России) в 2021 году. Город базирования команды и группа (всего в ПФЛ их четыре) пока не известны.

«Я верю, что если грамотно распределять свои деньги и деньги партнёров, можно нормально жить в профессиональном футболе, а не выживать каждый год», — заявил бывший футболист, YouTube-блогер, телеведущий.

Напомним, Евгений Савин выступал за «Амкар» с 2006 по 2007 год. В составе «красно-чёрных» сыграл 46 игр, в которых забил девять голов в ворота соперников. Позже форвард играл за самарские «Крылья Советов», томскую «Томь», екатеринбургский «Урал», тульский «Арсенал» и «Тюмень». В 2015 году завершил карьеру игрока.

С ноября 2015 года вёл программу «Культ тура» совместно с Юрием Дудем и Сергеем Шнуровым. С января 2016 года комментировал футбольные матчи на тематических каналах «Матч ТВ». В данный момент является ведущим собтвенного YouTube-канала «КраСава» (1,07 млн подписчиков).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.