Максим Артамонов В Пермском крае инженер взыскал с работодателя 1 млн рублей за травму на производстве Он получил серьёзную травму позвоночника на стройке Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Инженеру, травмированному при строительстве подстанции в Соликамске, работодатель выплатил 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. Во время работы на строящемся объекте мужчине на спину упал незакреплённый элемент опалубки. Взыскать деньги он смог только через суд. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов по региону.

В результате инцидента работник получил тяжёлую травму позвоночника. Для восстановления потребовалось длительное лечение. Мужчина был ограничен в физических возможностях.

В связи с этим он обратился с иском в суд, пояснив, что причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ. Лицами, допустившими нарушение требований охраны труда, были признаны сотрудники ООО «Объединенная строительная компания Кронос». Мужчина потребовал компенсацию морального вреда в размере 1 млн руб.

Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю. В рамках исполнительного производства судебный пристав запретил совершение регистрационных действий с принадлежащими компании транспортными средствами. Кроме этого взыскание было обращено на деньги, которые находились на расчётном счёте организации.

Через несколько дней на депозитный счёт приставов поступила вся сумма задолженности, и 1 млн руб. был перечислен взыскателю.

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