В Прикамье впервые зафиксировано снижение летальности по всем типам инсультов Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В минздраве Пермского края подвели промежуточные результаты оказания помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) в 2023 году. За 7 месяцев текущего года, по сравнению с АППГ, общая летальность от ОНМК снизилась на 5% и составила 14,6%.

Специалисты отмечают, что впервые фиксируют положительную динамику сразу по всем типам инсультов, а также видам оказания специализированной помощи с применением хирургических и терапевтических методик.

Наиболее значимые темпы снижения летальности — более, чем на 17% — достигнуты в группе пациентов с геморрагическим инсультом (кровоизлияние в мозг). На 8,1% снизилось число погибших от ишемического инсульта.

«Есть основания предполагать, что положительная тенденция до конца года сохранится, и мы не теряем надежду, что результаты будут ещё более весомыми», — отметил главный анестезиолог-реаниматолог регионального Минздрава Роман Энгаус.

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