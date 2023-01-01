В Перми на месте крушения «Боинга» прошла панихида В авиакатастрофе 2008 года погибли 88 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ровно 15 лет, 14 сентября 2008 года, в Перми произошла авиакатастрофа пассажирского самолета «Боинг-737», выполнявшего рейс из Москвы. Сегодня утром на мемориальном комплексе на месте падения самолёта прошла панихида в память о жертвах крушения. Об этом сообщает «Рифей».

Пассажирский лайнер авиакомпании «Аэрофлот-Норд» упал при заходе на посадку в 11 километрах от аэропорта Перми. Погибли все находившиеся на борту 88 человек — 82 пассажира, включая семерых детей, и шесть членов экипажа.

Основными причинами катастрофы стали потеря пространственной ориентировки экипажем из-за сильной усталости, плохое взаимодействие между пилотами и алкогольное опьянение командира корабля.

Катастрофа в Перми стала первой катастрофой Boeing 737 на территории России, второй крупнейшей в истории самолёта данной марки (после катастрофы под Мокпхо), второй крупнейшей авиакатастрофой 2008 года (после катастрофы MD-82 в Мадриде).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.