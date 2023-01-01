Со стороны улицы Пушкина начались работы по строительству нового участка улицы Крисанова Дорогу должны закончить к декабрю 2025 года Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми со стороны ул. Пушкина начались работы по возведению подпорных стен моста в долине Данилихи и опоры № 6. Строительство мостового перехода входит во II этап проекта по реконструкции ул. Крисанова. Об этом сообщили в минтрансе региона.

В ведомстве рассказали, что сейчас полностью завершены работы по устройству свайных оснований опор моста № 1, 2, 3 и 4 (на опоре № 5 они еще ведутся), завершается армирование и устройство опалубки ростверка опоры № 1 (в конце недели строители будут готовы приступить к заливке бетона), ведётся подготовка по устройству ростверка на опоре № 4 и переустройство бытовой канализации.

Министерство транспорта Пермского края

На I этапе реконструкции ул. Крисанова на пересечении ул. Столбовой и ш. Космонавтов завершено переустройство трамвайных путей; продолжаются работы на путепроводе над ш. Космонавтов.

В планах до конца 2025 года построить основной ход дороги от ш. Космонавтов до ул. Пушкина, мост в долине Данилихи по ул. Крисанова, реконструировать ул. Пушкина и переустроить трамвайные пути на всём участке, построить проезд на ул. Крылова, обустроить ливневую канализацию и локальные очистные сооружения, установить новые остановки общественного транспорта и шумозащитные экраны.

Работы ведёт компания из Санкт-Петербурга АО «АБЗ-ДОРСТРОЙ». Стоимость двух этапов реконструкции составляет порядка 8 млрд руб., из них 5,4 млрд — средства федерального инфраструктурного бюджетного кредита; оставшаяся сумма будет выделена из бюджета региона.





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