В Перми фиктивный директор компании осуждён за неправомерный оборот средств Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Районный суд Перми рассмотрел дело в отношении 43-летнего жителя Орджоникидзевского района. Мужчина признан виновным в неправомерном обороте средств платежей, согласно ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Суд установил следующее: в середине 2022 года обвиняемому было сделано предложение за деньги открыть расчётные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания от лица коммерческой организации. Притворившись директором этой организации в налоговых органах, мужчина фактически не выполнял обязанности руководителя компании. Он стал номинальным директором и открыл счета в восьми крупных российских банках. Все документы и электронные ключи, необходимые для совершения денежных переводов и безналичных расчётов, были переданы заказчику. В ходе расследования стало известно, что сумма неконтролируемых переводов по указанным счетам превысила 13 млн руб.

Учитывая позицию государственного обвинения, суд вынес приговор, согласно которому преступник осужден к 350 часам обязательных работ.

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