В Пермском крае до 17 сентября возможны временные отключения телерадиосигнала Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае до 17 сентября возможны кратковременные отключения телерадиосигнала. Как сообщает ВЕТТА со ссылкой на РТПЦ, это связано с профилактическими и монтажными работами, которые требуют отключения передающего оборудования.

В частности, в Березниках до 15 сентября ожидаются перебои в вещании радиостанций «Маяк», «Радио России», «Вести FM», «Звезда ФМ»,«Дорожное радио», «Суббота», «Солнце» и «Ю ТВ», а также цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2.

В четверг, 14 сентября, с 12:00 до 18:00 отключения возможны в Куединском округе в селе Верхняя Сава и 15 сентября с 11:00 до 17:00 в Бисере Горнозаводского округа.

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