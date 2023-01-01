В Александровском округе Пермского края погиб дайвер Поделиться Твитнуть

Морозовский карьеп

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После погружения в воду в Морозовском карьере в Александровском округе Прикамья погиб 51-летний дайвер. О происшествии, которое случилось 9 сентября, сообщает 59.ru.

Другие дайверы быстро подняли мужчину на поверхность, ему начали делать сердечно-легочную реанимацию, вызвали скорую, однако спасти не смогли. Причины гибели опытного ныряльщика выясняются. Возможно, смерть наступила из-за оторвавшегося тромба. Ещё одна версия — отказ оборудования: у погибшего под водой лопнул компенсатор плавучести.

Друзья погибшего рассказали, что за неделю до трагедии мужчина женился на девушке из Таиланда. Он планировал открыть в этой стране дайвинг-центр и уже приобрёл пикап и яхту.

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