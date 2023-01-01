Алёна Бронникова
Новый тариф на проезд в общественном транспорте Перми рассчитают до 10 октября
Мэрия внесла соответствующие изменения в методику расчёта
Администрация Перми опубликовала постановление, согласно которому уполномоченный орган обязан рассчитывать тариф на перевозку пассажира ежегодно, не позднее 10 октября. Документ подписан новым мэром Эдуардом Сосниным и размещён на сайте ведомства.
Согласно вносимым изменениям, действие тарифа на перевозку пассажира и багажа устанавливается на следующий финансовый период, при этом менее, чем на год. Кроме того, введение нового размера оплаты проезда в автобусах и трамваях возможно будет лишь с даты последнего изменения тарифа. Так как последний раз стоимость проезда в общественном транспорте подняли 15 апреля 2023 года, следующие изменения произойдут не ранее апреля 2024 года.
В июле стало известно, что администрация Перми разработала проект индексации тарифа на проезд пассажиров по муниципальным маршрутам в городе. В ведомстве объяснили, что новая методика расчёта позволит сбалансировать бюджет и обеспечить качественную работу общественного транспорта.
Согласно проекту, тарифы планируется пересматривать не чаще одного раза в год. При этом стоимость проезда в среднем будет изменяться на 4% от действующей цены. Источники сообщали, что речь идёт именно об увеличении цены в связи с общим ростом потребительских цен. Методикой расчётов будет учитываться стоимость работы транспорта и пассажиропоток.
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