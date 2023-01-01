Алёна Бронникова Новый тариф на проезд в общественном транспорте Перми рассчитают до 10 октября Мэрия внесла соответствующие изменения в методику расчёта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми опубликовала постановление, согласно которому уполномоченный орган обязан рассчитывать тариф на перевозку пассажира ежегодно, не позднее 10 октября. Документ подписан новым мэром Эдуардом Сосниным и размещён на сайте ведомства.

Согласно вносимым изменениям, действие тарифа на перевозку пассажира и багажа устанавливается на следующий финансовый период, при этом менее, чем на год. Кроме того, введение нового размера оплаты проезда в автобусах и трамваях возможно будет лишь с даты последнего изменения тарифа. Так как последний раз стоимость проезда в общественном транспорте подняли 15 апреля 2023 года, следующие изменения произойдут не ранее апреля 2024 года.

В июле стало известно, что администрация Перми разработала проект индексации тарифа на проезд пассажиров по муниципальным маршрутам в городе. В ведомстве объяснили, что новая методика расчёта позволит сбалансировать бюджет и обеспечить качественную работу общественного транспорта.

Согласно проекту, тарифы планируется пересматривать не чаще одного раза в год. При этом стоимость проезда в среднем будет изменяться на 4% от действующей цены. Источники сообщали, что речь идёт именно об увеличении цены в связи с общим ростом потребительских цен. Методикой расчётов будет учитываться стоимость работы транспорта и пассажиропоток.





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