Алёна Бронникова Очередное повышение тарифа на проезд в общественном транспорте Перми рассмотрят осенью Стоимость может вырасти на 4% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми разработала проект индексации тарифа на проезд пассажиров по муниципальным маршрутам в городе. Как сообщает пресс-служба ведомства в соцсетях, новая методика расчёта позволит сбалансировать бюджет и обеспечить качественную работу общественного транспорта.

Тарифы планируется пересматривать не чаще одного раза в год. Стоимость проезда в среднем будет изменяться на 4% от действующей. Как рассказал «Новому компаньону» близкий к мэрии источник, речь идёт именно об увеличении цены, связано это с общим ростом потребительских цен. При этом методикой расчётов учитывается стоимость работы транспорта и пассажиропоток.

Последний раз тарифы менялись 15 апреля 2023 года. Таким образом, поездки в автобусах и трамваях могут подорожать уже весной 2024 года.

Изменения в методику расчётов будут внесены до конца августа, затем документ направят в гордуму. Обсуждение новых расчётов состоится в сентябре-октябре 2023 года, после чего будет принято решение об установлении тарифов.

«Плановая индексация позволяет улучшить качество обслуживания и развивать отрасль. Средства от доходов направляются в её развитие. Так, за последние 3 года на городские маршруты вышло порядка 670 новых автобусов. Появились новые транспортные связи, например, в 2023 году запущены новые маршруты № 37 и 71», — объясняет telegram-канал «Пермь Первая».





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