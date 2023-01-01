Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае создаётся кино- и видеоархив Его разместят на территории Завода Шпагина Поделиться Твитнуть

Презентация кино- и видеоархива Пермского края состоится в рамках профессиональной программы Международного фестиваля документальных фильмов «Флаэртиана». Об этом 13 сентября сообщил на пресс-конференции президент фестиваля Павел Печёнкин. По его словам, архив берёт на себя обязанность хранить всё, что снимается на территории региона, потому что «то, что снимают телекомпании, хранится некоторое время, а потом исчезает; а мы берём на себя обязанность это сохранить и предъявить потомкам».

По словам Печёнкина, Пермский край стал первым российским регионом, в котором создаётся подобный архив — вне привязки к конкретным учреждениям, изготавливающим видеоматериалы. В новом архиве уже собраны визуальные документы с 1920-х годов до конца ХХ века.

Участники пресс-конференции отмечают возросший зрительский интерес к архивному кино и видео. В программе «Флаэртианы» есть несколько фильмов, сделанных на основе старых съёмок, в том числе будут показаны уникальные кадры последних лет жизни Льва Толстого. Материалы из Пермского кино- и видеоархива тоже могут стать в будущем основой для создания фильмов.

Помещение для архива кино- и видеоматериалов Пермского края выделено на территории Завода Шпагина. Как пояснила директор Пермской синематеки Ирина Ясырева, речь идёт о цокольном этаже здания заводоуправления, где будет выдержан специальный температурно-влажностный режим для хранения киноплёнки.

Там же будет храниться около 2 тыс. плёночных фильмов из коллекции Пермской синематеки. Остальные 8 тыс. коллекционных единиц синематека предложила Союзу кинематографистов России и Государственному архиву кино- и фотодокументов «Белые столбы» (Москва). «Они уже соревнуются, кто побольше заберёт и отвезёт. Мы ни одной копии не уничтожаем и не выкидываем, все будут в хороших руках», — говорит Печёнкин.

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