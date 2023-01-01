Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В новом здании Пермской галереи будет кинозал В нём будут показывать плёночные фильмы Поделиться Твитнуть

О совместном проекте Пермской государственной художественной галереи и Пермской синематеки рассказал президент международного фестиваля документального кино «Флаэртиана» Павел Печёнкин 13 сентября на пресс-конференции, посвящённой открытию фестиваля.

По его словам, в коллекции Пермской синематеки собрано около 10 тыс. фильмов на плёнке. Руководство учреждения планирует лучшие из них показывать в новом (строящемся) здании Пермской художественной галереи на территории Завода Шпагина. По словам Печёнкина, для этого будет оборудован специальный кинозал на 70 мест, в котором будет установлена проекционная аппаратура всех форматов, однако акцент будет делаться на показы фильмов на плёнке. Многие любители и профессионалы по-прежнему считают, что качество изображения на плёнке отличается от видеопроекции в лучшую сторону.

Как пояснила директор Пермской синематеки Ирина Ясырева, речь идёт о пилотном проекте, а в целом зал, о котором идёт речь, галерея будет использовать и для других целей — лекций, конференций и т.п.

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