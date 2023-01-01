В Пермском крае выросла заболеваемость ОРВИ Это связано с формированием организованных коллективов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 4 по 10 сентября в Пермском крае зарегистрировано 10,6 тыс. случаев ОРВИ — цифры свидетельствуют о начале сезонного подъёма заболеваемости. Он вызван формированием организованных коллективов в начале учебного года. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

При этом в ведомстве отметили, что рост заболеваемости значительно ниже, чем за аналогичный период 2022 года — тогда было зарегистрировано 22,9 тыс. случаев ОРВИ.

Наибольший прирост заболеваемости отмечается среди взрослых и школьников. В трёх классах двух школ и двух группах в двух детских садах Прикамья из-за вспышки ОРВИ уже пришлось отменять занятия.

Среди заболевших циркулируют риновирусы. Вирусы гриппа не обнаружены.

В Роспотребнадзоре призвали жителей избегать контактов с людьми, у которых имеются признаки простудных заболеваний, и надевать маску в местах массового скопления людей.

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