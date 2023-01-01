Алёна Бронникова С организатора подпольного игорного клуба в Перми взыскали полмиллиона рублей Осуждённый отбывает наказание в исправительной колонии Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Судебные приставы Мотовилихинского района Перми взыскали 500 тыс. руб. с одного из организаторов подпольного игорного клуба. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Постановление о возбуждении исполнительного производства было направлено осуждённому в колонию по месту отбывания наказания. Спустя несколько дней на депозитный счёт подразделения службы была зачислена вся сумма задолженности. Полмиллиона рублей взыскано в доход государства», — сообщается на сайте краевого ГУФССП.

Напомним, в Перми была задержана преступная группа из пяти человек, основавших незаконный игорный бизнес в Дзержинском районе. Организаторами стали двое мужчин, которые наняли для круглосуточной работы заведения трёх женщин. Незаконная деятельность принесла общий доход в размере более 26 млн руб. При обыске в квартире у одного из мужчин были найдены наркотики.

В апреле 2023 года суд признал участников виновными в преступлении по незаконной организации и проведению азартных игр, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Женщинам выписали штрафы, одному организатору назначили два года лишения свободы условно и штраф 300 тыс. руб., второго приговорили к 2,6 годам в исправительной колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб.





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