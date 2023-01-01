Алёна Бронникова В Перми организаторам незаконных азартных игр вынесли приговор Игорный клуб работал в Дзержинском районе Поделиться Твитнуть

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Пятеро пермяков организовали игорный бизнес в Дзержинском районе города. Сотрудники краевого УФСБ задержали преступную группу, по факту преступления суд вынес приговор всем участникам, сообщает ВЕТТА со ссылкой на Следком Прикамья.

Следствие установило, что двое мужчин проводили азартные игры в арендуемом нежилом помещении с использованием специального игорного оборудования. Для того чтобы заведение работало круглосуточно, в помощь себе они наняли трёх женщин. Незаконная деятельность принесла общий доход в размере более 26 млн руб. При проведении обыска в квартире у одного из мужчин были найдены наркотики.





Участников признали виновными в совершении преступлений по двум статьям УК РФ за незаконную организацию и проведение азартных игр, совершённые группой лиц по предварительному сговору. Решением суда женщинам выписали штрафы, одному организатору назначили два года лишения свободы условно и штраф 300 тыс. руб., второго приговорили к 2,6 годам в исправительной колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб.





Ранее «Новый компаньон» рассказывал, что в Перми задержан полицейский, который за деньги предупреждал владельцев подпольных казино о рейдах.

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