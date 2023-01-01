В Перми полицейский за деньги предупреждал владельцев подпольных казино о рейдах Старший оперуполномоченный управления экономической безопасности арестован Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Перми старшего оперуполномоченного УЭБ и ПК ГУ МВД России по Пермскому краю подозревают в получении взятки не менее 400 тыс. руб. В отношении полицейского следователи СУ СКР по Прикамью возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в ведомстве.

По версии следствия, подозреваемый с декабря 2021 года по сентябрь 2022 года получал от участника ОПГ, содержавшей подпольные игровые клубы, деньги за предоставление информации о планируемых в Перми мероприятиях правоохранительных органов по пресечению незаконной игорной деятельности.

Задержали полицейского 8 февраля 2023 года. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В рабочем кабинете, автомобиле и жилище сотрудника МВД проведены обыски, допрошены свидетели. Следственные действия продолжаются.

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