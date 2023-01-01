В Пермском крае 20-летний водитель Porsche насмерть сбил пешехода Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На автодороге Нытва — Кудымкар в Пермском крае 11 сентября около 23 час. произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на ГИБДД по Карагайскому округу.

Как рассказали изданию в госавтоинспекции, на 44 км трассы 20-летний водитель автомобиля Porsche Cayenne, ехавший со стороны с. Карагай, сбил мужчину 1979 г. р. и скрылся с места ДТП. Впоследствии шофёр был установлен. А пешеход от полученных травм скончался.

Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.





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