Андрей Стрельцов «Пермские медведи» начали чемпионат с победы В Омске пермская гандбольная команда обыграла местный СКИФ Поделиться Твитнуть

Во вторник стартовал чемпионат российской гандбольной Суперлиги. Свой стартовый поединок подопечные Валентина Бузмакова провели в Сибири. Поединок в Омске завершился уверенной победой гостей с отрывом в шесть мячей — 36:30. Ранее команды провели между собой три игры, и во всех матчах успех был на стороне «медведей».

После первого тура пермская команда занимает четвёртое место в турнирной таблице.

18 сентября «Пермские медведи» предстанут перед пермскими болельщиками. Они сыграют во втором туре с уфимским «Акбузатом».

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